ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева

ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева
ЦСКА начал общение с Далером Кузяевым по переходу в команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб по-прежнему заинтересован в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера Баринова, что побудило начать переговоры с Кузяевым. Сам Далер готов перейти в ЦСКА.

