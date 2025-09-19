ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева

ЦСКА начал общение с Далером Кузяевым по переходу в команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб по-прежнему заинтересован в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера Баринова, что побудило начать переговоры с Кузяевым. Сам Далер готов перейти в ЦСКА.