ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева
Поделиться
ЦСКА начал общение с Далером Кузяевым по переходу в команду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб по-прежнему заинтересован в игроке в центр поля сейчас после срыва трансфера Баринова, что побудило начать переговоры с Кузяевым. Сам Далер готов перейти в ЦСКА.
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
19:30ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева Эксклюзив
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:52
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:25
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:43
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:20
-
17:18
-
17:01
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:40