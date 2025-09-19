Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Футбол Новости

Гвардиола: перед матчем с «Наполи» Родри испытывал дискомфорт, но он сыграл потрясающе

Гвардиола: перед матчем с «Наполи» Родри испытывал дискомфорт, но он сыграл потрясающе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, сможет ли полузащитник Родри сыграть в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом», который состоится 21 сентября. В четверг, 18 сентября, испанец провёл на поле 60 минут во встрече Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«Посмотрим, что будет, но важно, что он сыграл уже два матча. Например, на тренировке [в среду] он чувствовал дискомфорт и тренировался не очень хорошо, но сказал: «Нет, завтра [в матче с «Наполи»] я буду в порядке». И Родри сыграл потрясающе.

Когда он есть на поле, команда чувствует себя более комфортно. Разумеется, Родри перенёс тяжёлую травму, поэтому нам нужно быть начеку. В воскресенье [перед встречей с «Арсеналом»] посмотрим, как он себя будет чувствовать», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

