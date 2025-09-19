Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Хочу поддержать Станковича». Погребняк отреагировал на дисквалификацию тренера «Спартака»

«Хочу поддержать Станковича». Погребняк отреагировал на дисквалификацию тренера «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на новость о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Я бы хотел поддержать Станковича. Мне нравятся его эмоции и его стиль. Он переживает за команду, руководит ей и не соглашается с чем-то. Это лучше, чем просто стоять как камень с руками в карманах. Надеюсь, скоро его увидим на бровке. «Спартаку» его будет не хватать», — приводит слова Погребняка Metaratings.

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

