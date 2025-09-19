Фоден — лучший игрок «Ман Сити» по числу созданных голевых моментов в ЛЧ за пять лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден создал восемь голевых моментов в победном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0). Это лучший показатель для команды в турнире с 2020 года. Об этом сообщает Opta Sports в соцсети Х.

В августе 2020 года Кевин Де Брёйне создал девять голевых моментов в матче с мадридским «Реалом». К слову, бельгиец, ныне выступающий за «Наполи», вышел на поле в игре с бывшей командой, но был заменён уже на 25-й минуте, уступив место защитнику Матиасу Оливейре. Это вынужденная замена Антонио Конте, минутами ранее удалился Джованни Ди Лоренцо.

В нынешнем сезоне Фоден в семи встречах забил четыре гола и отдал две результативные передачи.