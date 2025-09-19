Гвардиола вспомнил слова Фергюсона, рассуждая о борьбе за чемпионство в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о словах экс-тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, рассуждая о борьбе за титул АПЛ.

«Когда я только начал тренировать «Манчестер Сити», сэр Алекс Фергюсон сказал Брайану Кидду (бывший помощник тренера «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»): «В АПЛ нужно находиться ближе к первой четвёрке после Boxing Day [26 декабря]». В минувшем сезоне к этому времени мы располагались далеко.

По этой причине могу сказать, что впереди много матчей. По моему опыту, из шести титулов АПЛ, которые мы выиграли, в четырёх или пяти сезонах в декабре, январе наша команда находилась позади «Ливерпуля» и «Арсенала», но в конце концов мы побеждали», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

