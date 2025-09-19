Агент Ткаченко назвал двух российских игроков, которые могут играть в любом клубе мира

Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что российские полузащитники «Локомотива» и ЦСКА Алексей Батраков и Матвей Кисляк являются игроками, способными выступать за любой клуб в мире.

– Вы постоянно говорите, что главная причина отсутствия трансферов из РПЛ в топ-лиги – качество наших игроков. В прошлом году сказали, что нам нужен ещё один Головин, чтобы там закрепилась мысль «Русские могут играть круто».

– Конечно. Сейчас у нас есть два таких игрока. Оба точно топ-таланты по мировым стандартам – Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Потенциально они могут играть в любом клубе мира, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Отметим, ранее интернет-портал Transfermarkt провёл переоценку стоимости футболистов Мир РПЛ. Так, сейчас Батраков оценивается в € 23 млн, а Кисляк — в € 16 млн.