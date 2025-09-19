«Ливерпуль» хочет продлить контракт с одним из старожилов команды — Football Insider

«Ливерпуль» обсуждает возможность подписания нового контракта с 31-летним левым защитником Эндрю Робертсоном. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в стане «красных» стали обдумывать вариант с пролонгацией контракта Робертсона после «неоднозначного» начала карьеры Милоша Керкеза в клубе.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 67 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

