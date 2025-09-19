Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с одним из старожилов команды — Football Insider

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с одним из старожилов команды — Football Insider
Комментарии

«Ливерпуль» обсуждает возможность подписания нового контракта с 31-летним левым защитником Эндрю Робертсоном. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в стане «красных» стали обдумывать вариант с пролонгацией контракта Робертсона после «неоднозначного» начала карьеры Милоша Керкеза в клубе.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 67 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Хаби Алонсо высказался о попытке Диего Симеоне напасть на фаната «Ливерпуля»

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android