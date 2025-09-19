Скидки
«Порту» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Интера»

Португальский «Порту» объявил о заключении соглашения с 27-летним нападающим Яном Карамо, ранее игравшим в составе миланского «Интера». В сезоне-2024/2025 футболист выступал за «Торино». Карамо подписал с «Порту» однолетний контракт до лета 2026 года. Форвард будет играть за свой новый клуб под номером 75.

Ранее нападающий выступал за французские «Кан», «Бордо» и «Монпелье», итальянские «Парму», «Торино» и «Интер», а также за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карамо в € 1,8 млн.

Карамо выступал за сборные Франции различных возрастов — в активе нападающего два матча и один гол за национальную команду U21.

