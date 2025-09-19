Юпамекано, которого связывают с «Реалом», ответил на вопрос о своём будущем

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос о своём будущем после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к французскому футболисту проявляет мадридский «Реал», который может подписать его следующим летом, когда у него закончится контракт с немецким грандом.

«Мне здесь комфортно, и я рад работать с очень хорошим тренером, а также с отличными игроками. Мой агент ведёт переговоры с руководством «Баварии» [о продлении контракта]», — приводит слова Юпамекано Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что игрок и «Бавария» не могут договориться о новом контракте из-за требований защитника по зарплате, а также пункта о досрочном расторжении трудового соглашения.

