Юпамекано, которого связывают с «Реалом», ответил на вопрос о своём будущем

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос о своём будущем после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к французскому футболисту проявляет мадридский «Реал», который может подписать его следующим летом, когда у него закончится контракт с немецким грандом.
«Мне здесь комфортно, и я рад работать с очень хорошим тренером, а также с отличными игроками. Мой агент ведёт переговоры с руководством «Баварии» [о продлении контракта]», — приводит слова Юпамекано Mundo Deportivo.
Ранее СМИ сообщали, что игрок и «Бавария» не могут договориться о новом контракте из-за требований защитника по зарплате, а также пункта о досрочном расторжении трудового соглашения.
Сколько зарабатывают футболисты:
- 19 сентября 2025
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:26
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
19:56
-
19:46
-
19:42
-
19:30ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева Эксклюзив
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:15