Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юпамекано, которого связывают с «Реалом», ответил на вопрос о своём будущем

Юпамекано, которого связывают с «Реалом», ответил на вопрос о своём будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос о своём будущем после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к французскому футболисту проявляет мадридский «Реал», который может подписать его следующим летом, когда у него закончится контракт с немецким грандом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Мне здесь комфортно, и я рад работать с очень хорошим тренером, а также с отличными игроками. Мой агент ведёт переговоры с руководством «Баварии» [о продлении контракта]», — приводит слова Юпамекано Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что игрок и «Бавария» не могут договориться о новом контракте из-за требований защитника по зарплате, а также пункта о досрочном расторжении трудового соглашения.

Материалы по теме
Хаби Алонсо ответил, является ли Мбаппе безоговорочным игроком основы «Реала»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android