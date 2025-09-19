Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алекс Фергюсон рассказал о роли музыки в своей жизни

Аудио-версия:
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился своими мыслями о музыке и о том, как она помогает в борьбе с деменцией.

«Музыка невероятно важна для людей с деменцией. Не нужно быть великим певцом, чтобы подпевать, – достаточно просто знать слова. Это же чудесно!» — приводит слова сэра Алекса Фергюсона BBC Breakfast.

Легендарный тренер рассказал, что музыка всегда имела большое значение в его жизни – он поёт где угодно. Сейчас её роль стала ещё больше: Фергюсон стал амбассадором национального дня плейлистов – британского праздника, посвящённого силе музыки в борьбе против деменции. Сэр Алекс столкнулся с болезнью лично – деменция есть у его младшего брата Мартина. Бывший тренер активно работает с фондами, посвящёнными борьбе с заболеванием, с помощью повышения общественной осведомлённости и сбора средств. Он уже поделился собственным плейлистом на сайте Playlist for life и признался, что невероятно гордится тем, что является представителем этой благотворительной организации.

