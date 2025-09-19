Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что он медленно бегает, и сделал ему подарок

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба встретился с мальчиком, который в эфире телеканала заявил, что футболист медленно бегает, и обвинил игрока в поражениях команды. На встрече Дзюба подарил болельщику свою футболку с автографом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

