«Зенит» активизировал интерес к бразильским игрокам после летней кампании ЦСКА — Trivela

«Зенит» составил список из молодых бразильских футболистов, которых он может приобрести в ближайшие трансферные окна, после того как в стане сине-бело-голубых отметили летние приобретения московского ЦСКА. Об этом сообщает Trivela.

По информации источника, теперь цель санкт-петербургского клуба заключается в том, чтобы делать более точечные покупки после дорогостоящих приобретений последних лет.

Подчёркивается, что одним из игроков, на которого обратил внимание «Зенит», является 18-летний нападающий «Коринтианса» Ги Негао.

В минувшее летнее трансферное окно ЦСКА подписал следующих футболистов из Бразилии: Матеус Алвес («Сан-Паулу»), Энрике Кармо («Сан-Паулу»), Жоао Виктор («Васко да Гама»).

