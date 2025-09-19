Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ткаченко: «Зенит» — мощный клуб, но есть ощущение, что Семак один в тренерском штабе

Агент Ткаченко: «Зенит» — мощный клуб, но есть ощущение, что Семак один в тренерском штабе
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о санкт-петербургском «Зените». После восьми туров Мир РПЛ этого сезона сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «быками» на выезде.

«Зенит» – мощный клуб, который не изменяет своей стратегии. Путь, который им приносил успех, тренерская поддержка – всё это осталось. Семак – мой друг, но безотносительно нашего контакта я искренне и аргументированно считаю его очень хорошим тренером. Однако у меня начало складываться впечатление, что он один в тренерском штабе. Больше ничего не хочу говорить на эту тему», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов.

Материалы по теме
Агент Ткаченко назвал двух российских игроков, которые могут играть в любом клубе мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android