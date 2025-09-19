Агент Ткаченко: «Зенит» — мощный клуб, но есть ощущение, что Семак один в тренерском штабе

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о санкт-петербургском «Зените». После восьми туров Мир РПЛ этого сезона сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «быками» на выезде.

«Зенит» – мощный клуб, который не изменяет своей стратегии. Путь, который им приносил успех, тренерская поддержка – всё это осталось. Семак – мой друг, но безотносительно нашего контакта я искренне и аргументированно считаю его очень хорошим тренером. Однако у меня начало складываться впечатление, что он один в тренерском штабе. Больше ничего не хочу говорить на эту тему», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов.