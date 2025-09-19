Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кержаков: у «Зенита» нет эмоций. «Краснодар» в этом компоненте будет иметь преимущество

Кержаков: у «Зенита» нет эмоций. «Краснодар» в этом компоненте будет иметь преимущество
Аудио-версия:
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский клуб. Матч состоится в воскресенье, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Конечно, девять очков отрыва «Краснодара» от «Зенита» — это очень много. Но в тоже время это начало сезона. Впереди ещё будет больше 20 игр. Мне кажется, что такой отрыв возможно отыграть. Но опять же, если он будет.

Основная проблема «Зенита» заключается в том, что у них нет эмоций. «Краснодар» в первую очередь видится командой, которая в этом компоненте будет иметь преимущество. Без эмоций очень сложно добиться положительного результата. Качество футболистов «Краснодара» и «Зенита» сопоставимы. Если в эмоциях «Зенит» сможет прибавить… К сожалению для болельщиков «Зенита», в последнее время этого не наблюдается. Без эмоций в футбол невозможно играть и добиваться серьёзных результатов. Тем более в соперничестве с командой хорошего уровня, такой как «Краснодар», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

