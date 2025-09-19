Защитник «Барселоны» Кунде: с нетерпением ждём матча с «ПСЖ»
Правый защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча состоится 1 октября.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, это очень мотивирующая встреча с очень хорошей командой, действующим победителем Лиги чемпионов… Это матч, которого зрители с нетерпением ждут после прошлого сезона и истории противостояния двух клубов. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть с ними», — приводит слова Кунде Le Parisien.
Во встрече 1-го тура «Барселона» на выезде обыграла «Ньюкасл» (2:1), а «ПСЖ» в домашнем матче оказался сильнее «Аталанты» (4:0).
