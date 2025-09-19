Российский игрок «Кайрата» Сорокин: в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом»
Поделиться
Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин считает, что его команде будет легче в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», чем было с лиссабонским «Спортингом». Казахстанская команда проиграла португальскому клубу со счётом 1:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44' 2:0 Тринкан – 65' 3:0 Сантос – 67' 4:0 Кенда – 68' 4:1 Эдмилсон – 86'
«Думаю, в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом». Нам помогут домашние стены, а также у испанской команды длинный перелёт и присутствует высота над уровнем моря. Вроде бы это мелочь, но это будет влиять. Кроме того, после прошедшего матча мы сделаем работу над ошибками и будем только злее», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Встреча «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября в 19:45 мск в Алма-Ате.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
23:00
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:26
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
19:56
-
19:46
-
19:42
-
19:30ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева Эксклюзив
-
19:29
-
19:22
-
19:20