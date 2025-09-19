Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Российский игрок «Кайрата» Сорокин: в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом»

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин считает, что его команде будет легче в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», чем было с лиссабонским «Спортингом». Казахстанская команда проиграла португальскому клубу со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Думаю, в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом». Нам помогут домашние стены, а также у испанской команды длинный перелёт и присутствует высота над уровнем моря. Вроде бы это мелочь, но это будет влиять. Кроме того, после прошедшего матча мы сделаем работу над ошибками и будем только злее», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября в 19:45 мск в Алма-Ате.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
