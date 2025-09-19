Российский игрок «Кайрата» Сорокин: в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом»

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин считает, что его команде будет легче в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», чем было с лиссабонским «Спортингом». Казахстанская команда проиграла португальскому клубу со счётом 1:4.

«Думаю, в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом». Нам помогут домашние стены, а также у испанской команды длинный перелёт и присутствует высота над уровнем моря. Вроде бы это мелочь, но это будет влиять. Кроме того, после прошедшего матча мы сделаем работу над ошибками и будем только злее», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября в 19:45 мск в Алма-Ате.