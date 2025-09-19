Неймар получил новую травму, в «Сантосе» оценивают ситуацию пессимистично — Перацолли

У 33-летнего нападающего «Сантоса» Неймара возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он не принял участия в тренировке и рискует пропустить матч с «Сан-Паулу» (20 сентября). Об этом сообщает Globo.

При этом, по информации журналиста Лукаса Мусетти Перацолли, Неймар травмировал квадрицепс. «Сантос» настроен пессимистично относительно состояния футболиста. В клубе рассчитывают, что более детальный осмотр покажет, что травма 33-летнего игрока не является столь серьёзной.

В 2025 году Неймар дважды травмировал подколенное сухожилие. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

