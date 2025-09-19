Мудрик хочет выступить в качестве спринтера за сборную Украины на Олимпиаде-2028 — Marca

Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик хочет выступить за сборную Украины по лёгкой атлетике на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает авторитетное издание Marca.

По данным источника, 24-летний украинский вингер, который был отстранён в прошлом году за нарушение антидопинговых правил, тренируется со спринтерами сборной Украины. Цель Мудрика — выступление на Олимпиаде-2028 в качестве спринтера за национальную команду.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, в его крови был обнаружен мельдоний. Хавбек «Челси» отстранён от выступлений, ему может грозить дисквалификация на срок до четырёх лет.

В июне 2025 года Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.