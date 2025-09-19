Кирьяков: все начали хоронить «Ростов», но у клуба есть всё, чтобы вылезти из ситуации

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об улучшении результатов «Ростова» в последних матчах. Накануне ростовчане обыграли «Спартак» в Фонбет Кубке России (2:1), а до этого они оказались сильнее ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.

«Судя по последнему результату «Ростова» в РПЛ, у команды есть всё, чтобы вылезти из этой неприятной ситуации. Все потихоньку начали хоронить «Ростов», но футболисты команды показали потенциал, который нужно развивать дальше. Две последние победы должны придать уверенности игрокам ростовчан — они должны поверить в себя и сказать: «Мы можем играть достойно и забирать очки у топ-клубов». Ростов — футбольный город с богатыми традициями. Думаю, большинство желает, чтобы клуб вышел из этой ситуации и играл достойно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.