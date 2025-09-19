Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кирьяков: все начали хоронить «Ростов», но у клуба есть всё, чтобы вылезти из ситуации

Кирьяков: все начали хоронить «Ростов», но у клуба есть всё, чтобы вылезти из ситуации
Аудио-версия:
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об улучшении результатов «Ростова» в последних матчах. Накануне ростовчане обыграли «Спартак» в Фонбет Кубке России (2:1), а до этого они оказались сильнее ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Судя по последнему результату «Ростова» в РПЛ, у команды есть всё, чтобы вылезти из этой неприятной ситуации. Все потихоньку начали хоронить «Ростов», но футболисты команды показали потенциал, который нужно развивать дальше. Две последние победы должны придать уверенности игрокам ростовчан — они должны поверить в себя и сказать: «Мы можем играть достойно и забирать очки у топ-клубов». Ростов — футбольный город с богатыми традициями. Думаю, большинство желает, чтобы клуб вышел из этой ситуации и играл достойно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

