Бенитес ответил на вопрос о вражде с Моуринью после назначения Жозе в «Бенфику»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес ответил, улучшились ли его взаимоотношения с экс-тренером «синих» Жозе Моуринью.

«Видели новости о Моуринью? Он возглавит «Бенфику».

Наши взаимоотношения? Мы несколько раз встречались на мероприятиях УЕФА, и всё было в порядке, ничего такого. Мы никогда не говорили о прошлом», — приводит слова Бенитеса The Telegraph.

В 2010 году Моуринью заявлял, что Бенитес должен быть ему благодарным за то, что он оставил ему «Интер» с чемпионской командой. До этого испанский специалист говорил, что «нерадзурри» испытывают проблему с физической подготовкой.

