Российский защитник Сорокин: чем кормят вратарей «Кайрата»? Кумысом
Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин с юмором ответил на вопрос, чем кормят вратарей клуба.
В дебютном матче в Лиге чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:4) 18-летний голкипер «Кайрата» Шерхан Калмурза отразил пенальти.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44' 2:0 Тринкан – 65' 3:0 Сантос – 67' 4:0 Кенда – 68' 4:1 Эдмилсон – 86'
— Чем кормят вратарей «Кайрата»? Каждый отбивает пенальти в Лиге чемпионов.
— Кумысом (смеётся). Если серьёзно, это работа тренера вратарей и самих голкиперов. Шерхан отбил пенальти и оставил нас в игре, также были другие эпизоды, где он спас. К сожалению, мы не смогли перевернуть исход матча. Мы не заработали очков, что не есть хорошо», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
ЦСКА хочет подписать Далера Кузяева Эксклюзив
