Российский защитник Сорокин: чем кормят вратарей «Кайрата»? Кумысом

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин с юмором ответил на вопрос, чем кормят вратарей клуба.

В дебютном матче в Лиге чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:4) 18-летний голкипер «Кайрата» Шерхан Калмурза отразил пенальти.

— Чем кормят вратарей «Кайрата»? Каждый отбивает пенальти в Лиге чемпионов.

— Кумысом (смеётся). Если серьёзно, это работа тренера вратарей и самих голкиперов. Шерхан отбил пенальти и оставил нас в игре, также были другие эпизоды, где он спас. К сожалению, мы не смогли перевернуть исход матча. Мы не заработали очков, что не есть хорошо», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.