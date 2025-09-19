В сборной России отреагировали на завершение карьеры Марио Фернандесом

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отреагировала на завершение карьеры бывшим игроком команды Марио Фернандесом. Натурализованный бразилец завершил карьеру в свой день рождения, сегодня, 19 сентября.

«Спасибо за всё, СуперМарио!» — сказано в сообщении.

Фернандес впервые выступил за сборную России в октябре 2017 года в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (4:2). Всего за команду натурализованный защитник в 33 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи, сыграв на чемпионате мира и чемпионате Европы.

На клубном уровне в России Фернандес выступал за ЦСКА (2012-2022) и «Зенит» (2023-2024).