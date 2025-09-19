Хаби Алонсо высказался о встрече «Реала» с «Бенфикой» Моуринью в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о грядущем матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (28 января). В четверг, 18 сентября, лиссабонский клуб возглавил Жозе Моуринью, под руководством которого Алонсо играл за «сливочных» во время карьеры футболиста.

– Ранее было подтверждено, что Моуринью стал тренером «Бенфики». Следовательно, 28 января он прибудет на матч с «Реалом». Что думаете об этом?

– У меня была возможность встретиться с ним лицом к лицу, когда он работал в «Роме», а я — в «Байере». В январе увидимся снова. Этот момент будет особенным для всех, но прежде всего для него, потому что он провёл здесь три очень напряжённых года и был очень важной фигурой для нас в то время. Жозе по-прежнему очень любит клуб, это заметно. Посмотрим, в каком состоянии обе команды дойдут до последнего тура общего этапа Лиги чемпионов, — приводит слова Алонсо AS.

