Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о встрече «Реала» с «Бенфикой» Моуринью в Лиге чемпионов

Хаби Алонсо высказался о встрече «Реала» с «Бенфикой» Моуринью в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о грядущем матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (28 января). В четверг, 18 сентября, лиссабонский клуб возглавил Жозе Моуринью, под руководством которого Алонсо играл за «сливочных» во время карьеры футболиста.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Ранее было подтверждено, что Моуринью стал тренером «Бенфики». Следовательно, 28 января он прибудет на матч с «Реалом». Что думаете об этом?
– У меня была возможность встретиться с ним лицом к лицу, когда он работал в «Роме», а я — в «Байере». В январе увидимся снова. Этот момент будет особенным для всех, но прежде всего для него, потому что он провёл здесь три очень напряжённых года и был очень важной фигурой для нас в то время. Жозе по-прежнему очень любит клуб, это заметно. Посмотрим, в каком состоянии обе команды дойдут до последнего тура общего этапа Лиги чемпионов, — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
Хаби Алонсо высказался о попытке Диего Симеоне напасть на фаната «Ливерпуля»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android