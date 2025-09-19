Мак Аллистер: разница между «Ливерпулем» и сборной Аргентины? В «Ливерпуле» нет Месси

Полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер ответил, в чём разница между игрой за эти команды.
«Здесь, в «Ливерпуле», у нас нет Месси», — приводит слова Мак Аллистера аккаунт All About Argentina со ссылкой на TNT Sports на своей странице в социальной сети X.
Месси является капитаном аргентинской национальной команды. В её составе 38-летний футболист принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых нападающий отметился 114 голами и 61 результативной передачей. Выступая за сборную Аргентины, Мак Аллистер и Месси выиграли чемпионат мира 2022 года, а также Кубок Америки (Месси сделал это дважды).
