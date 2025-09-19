Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вахания назвал имена футболистов из РПЛ, способных заиграть в топ-лигах Европы

Комментарии

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания назвал имена футболистов из Мир Российской Премьер-Лиги, способных заиграть в топ-лигах Европы.

— Кто сейчас из футболистов РПЛ мог бы заиграть в Европе?
— Сперцян, Кисляк, Батраков. Да, я думаю, на самом деле много кто, потому что поколение сейчас очень сильное. Даже ростовских ребят могу назвать, потому что они молодые и реально видно, что сильные футболисты. Комаров тот же, — приводит слова Вахании Metaratings.

С 2020 года защитник начал выступать в составе «Зенита-2». Летом 2023 года Вахания стал футболистом «Ростова». За донской клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

