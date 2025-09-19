Стало известно, почему Стерлинг отказался от перехода в «Баварию» и «Наполи» летом

Минувшим летом «Бавария» и «Наполи» хотели подписать контракт с крайним нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом. Однако 30-летний футболист отказался от перехода в эти клубы, поскольку ввиду семейных обстоятельств ему необходимо оставаться в Лондоне. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее главный тренер «синих» Энцо Мареска подтвердил, что англичанин не входит в его планы. На текущий момент Стерлинг вместе с защитником Акселем Дисаси тренируются отдельно от остальной команды. Также футболисты посещают раздевалку и тренажёрный зал в другое время.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

