Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Стерлинг отказался от перехода в «Баварию» и «Наполи» летом

Стало известно, почему Стерлинг отказался от перехода в «Баварию» и «Наполи» летом
Аудио-версия:
Минувшим летом «Бавария» и «Наполи» хотели подписать контракт с крайним нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом. Однако 30-летний футболист отказался от перехода в эти клубы, поскольку ввиду семейных обстоятельств ему необходимо оставаться в Лондоне. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее главный тренер «синих» Энцо Мареска подтвердил, что англичанин не входит в его планы. На текущий момент Стерлинг вместе с защитником Акселем Дисаси тренируются отдельно от остальной команды. Также футболисты посещают раздевалку и тренажёрный зал в другое время.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

