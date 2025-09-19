«Как должно быть, так и есть». Игрок «Рубина» Рожков — об отсутствии международных матчей

Защитник «Рубина» и молодёжной сборной России Илья Рожков высказался об отсутствии международных встреч у российских команд.

— Думал когда-нибудь: как неудачно сложилось, что на твой век выпал этот период отстранения и что не можешь играть за сборную и клуб на международной арене?

— Тут я считаю: как должно быть, так и есть. Конечно, немного обидно. Хочется показать себя в официальных матчах, на международном уровне, но имеем, что имеем. Я для себя с оптимизмом смотрю на всю эту ситуацию. Уверен, что успею ещё поиграть на самом высоком уровне. Каждый футболист мечтает сыграть на Евро, чемпионате мира, в Лиге чемпионов. Поэтому думаю, что все, кто сейчас в молодёжной сборной находятся, ещё успеют своё урвать, — приводит слова Рожкова Legalbet.

Напомним, все российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.