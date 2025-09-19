Заявлявший о коррупции в футболе губернатор Самарской области покинет свой пост — источник

Вячеслав Федорищев покинет пост губернатора Самарской области, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, вместе с Федорищевым сменятся и нынешние руководители футбольного клуба «Крылья Советов» — председатель правления Дмитрий Яковлев и генеральный директор Тархан Джабраилов. Временным исполняющим обязанности главы Самарской области может стать Михаил Смирнов или Александр Фетисов.

Отмечается, что «Крыльями Советов» в это время может руководить бенефициар банка «Солидарность» Вадим Кумин.

В конце 2024 года МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве после заявлений губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе. Ранее Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе»

После восьми туров Мир РПЛ «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева занимают седьмое место, набрав 12 очков.