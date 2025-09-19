Чемпион мира Жером Боатенг анонсировал завершение карьеры в 37 лет

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг в своём аккаунте в социальной сети анонсировал завершение карьеры в возрасте 37 лет.

«Семья. Друзья. Фанаты. Время пришло», — написал Боатенг. При этом футболист выложил видео с нарезкой ярких моментов своей карьеры.

В течение карьеры Боатенг выступал в составе «Герты», «Гамбурга», «Манчестер Сити», «Баварии», Лиона», «Салернитаны». Последним клубом немецкого футболиста стал австрийский ЛАСК, который он покинул минувшим летом.

Больше всего матчей Боатенг провёл за «Баварию» — 363. В мюнхенском клубе он девять раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, по два раза брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2014 году в составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира.

