«Кто будет работать за 50 тысяч?» Ещенко назвал главную проблему российского футбола

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко высказался о зарплатах детских тренеров.

«В чём главная проблема российского футбола? Сейчас есть какие-то вопросы по лимиту на легионеров. Отдельно назову детский футбол. У нас есть школы, поля, но не хватает людей. Бывшие футболисты пошли бы работать детскими тренерами, но кто будет работать весь день за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только детско-юношеским футболом, а это не есть хорошо», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Андрей Ещенко за всю свою профессиональную карьеру сыграл 418 матчей, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами. Футболист выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Киев, «Волга», «Анжи», «Кубань», «Динамо» Москва, «Химки».