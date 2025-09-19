Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Идиоты не понимают в футболе, но говорят о нём». Роналду ответил критикам Феликса

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил критический комментарий под видео с вырезкой из спортивного португальского подкаста, на котором блогеры критикуют футболиста Жоау Феликса, ставшего одноклубником португальского футболиста в возрасте 25 лет. Один из участников беседы назвал позором переход Феликса в «Аль-Наср».

«Идиоты, ничего не понимаете в футболе, но высказываете своё мнение», — написал Роналду.

Феликс перешёл в саудовский клуб из «Челси» минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

