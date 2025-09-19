Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Ахли — Аль-Хиляль, результат матча 19 сентября 2025, счет 3:3, чемпионат Саудовской Аравии 2025/2026

«Аль-Хиляль» упустил победу над «Аль-Ахли», ведя 3:0 к 78-й минуте матча Саудовской лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Джидде завершилась со счётом 3:3.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
19 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
3 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Эрнандес – 12'     0:2 Малком – 24'     0:3 Малком – 41'     1:3 Тони – 78'     2:3 Тони – 87'     3:3 Демирал – 90+1'    

У «Аль-Хиляля» дубль оформил Малком (24-я и 41-я минуты), ещё один мяч забил Тео Эрнандес (12). В составе «Аль-Ахли» двумя голами отметился Айван Тони (78, 87), ещё один гол в активе Мериха Демирала (90+1). К 78-й минуте «Аль-Ахли» проигрывал со счётом 0:3.

На 61-й минуте Малком покинул поле из-за травмы.

В активе команд по пять очков, «Аль-Хиляль» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, «Аль-Ахли» — на восьмой.

В следующем матче 25 сентября «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги примет «Аль-Охдуд». «Аль-Ахли», который возглавляет Маттиас Яйссле, днём позднее сыграет на выезде с клубом «Аль-Хазм».

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии
