Игрок «Ростова» Вахания назвал Маркиньоса и Садулаева самыми сильными соперниками в РПЛ

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о самых сложных соперниках, с которыми встречался в сезоне-2024/2025.

– Кто тебе за прошлый сезон показался самым сильным соперником? Можешь назвать команду и конкретного игрока?

– По команде, наверное, сложнее всего в прошлом сезоне было играть со «Спартаком». Ну, по личным ощущениям, очень тяжело против них было. А игрок… Сложно сказать. Персонально тяжело было играть против Лечи Садулаева и Маркиньоса, — приводит слова Вахании Metaratings.

С 2020 года защитник начал выступать в составе «Зенита-2». Летом 2023 года Вахания стал футболистом «Ростова». За донской клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.