Писарев — о Станковиче: удаляйся хоть через матч, но дай нам понять, во что хочешь играть

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о месячной дисквалификации Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак». Сербский специалист отстранён во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2)

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Удаляйся хоть через игру, но дай нам [футболистам] понять, во что ты хочешь играть. Деян уже три схемы изменил, у него четыре вингера. Зачем столько, если перешёл на игру без вингеров? Станкович из Маркиньоса сделал крайнего латераля. Кто от этого выигрывает?

Он до сих пор в поиске. Станкович в матче с «Ростовом» укрепил центр обороны. Зачем? Просто взял и проиграл матч. Пусть он по‑тренерски покажет, что он не эмоциональный, а тактически грамотный специалист», — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на Матч Премьер.

«Спартак» после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующей встрече внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

