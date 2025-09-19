Хаби Алонсо ответил, сказывается ли на Винисиусе потеря былого внимания

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, сказывается ли негативным образом потеря статуса главной звезды команды на нападающем Винисиусе Жуниоре.

– Вредит ли Винисиусу подобная потеря внимания?

– В составе много важных игроков, исходя из их уровня, опыта, вкладу в команду. Винисиус — один из них, как и Килиан, Джуд, Феде, Орельен, Дин, Карва. Я не хочу комментировать те ярлыки, которые вы хотите повесить прямо сейчас.

Очень ценю всех, знаю, какую роль они должны играть. Мне нужно сформировать команду, в которой все будут чувствовать себя важными. Нам ещё многое предстоит сделать. Мы все в одной лодке, поэтому нужно, чтобы все гребли в одном направлении, — приводит слова Алонсо AS.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами

