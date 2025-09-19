Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Хаби Алонсо ответил, сказывается ли на Винисиусе потеря былого внимания

Хаби Алонсо ответил, сказывается ли на Винисиусе потеря былого внимания
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, сказывается ли негативным образом потеря статуса главной звезды команды на нападающем Винисиусе Жуниоре.

– Вредит ли Винисиусу подобная потеря внимания?
– В составе много важных игроков, исходя из их уровня, опыта, вкладу в команду. Винисиус — один из них, как и Килиан, Джуд, Феде, Орельен, Дин, Карва. Я не хочу комментировать те ярлыки, которые вы хотите повесить прямо сейчас.

Очень ценю всех, знаю, какую роль они должны играть. Мне нужно сформировать команду, в которой все будут чувствовать себя важными. Нам ещё многое предстоит сделать. Мы все в одной лодке, поэтому нужно, чтобы все гребли в одном направлении, — приводит слова Алонсо AS.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами

Комментарии
