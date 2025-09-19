Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штутгарт — Санкт-Паули, результат матча 19 сентября 2025, счет 2:0, 4-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» уверенно обыграл «Санкт-Паули» в матче 4-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
19 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Демирович – 43'     2:0 Эль-Ханнус – 50'    

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович. На 50-й минуте полузащитник Билал Эль-Ханнус удвоил преимущество хозяев.

После этой победы в активе «Штутгарта» стало шесть очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Компани ответил, как относится к тому, что в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android