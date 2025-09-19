«Штутгарт» уверенно обыграл «Санкт-Паули» в матче 4-го тура Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
19 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Демирович – 43' 2:0 Эль-Ханнус – 50'
Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович. На 50-й минуте полузащитник Билал Эль-Ханнус удвоил преимущество хозяев.
После этой победы в активе «Штутгарта» стало шесть очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с семью очками располагается на четвёртой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
00:28
-
00:26
-
00:24
-
00:10
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 19 сентября 2025
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:26
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:00