«Штутгарт» уверенно обыграл «Санкт-Паули» в матче 4-го тура Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Санкт-Паули». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович. На 50-й минуте полузащитник Билал Эль-Ханнус удвоил преимущество хозяев.

После этой победы в активе «Штутгарта» стало шесть очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с семью очками располагается на четвёртой строчке.