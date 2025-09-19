Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Лион — Анже, результат матча 19 сентября 2025, счет 1:0, 5-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» дома с минимальным счётом выиграл у «Анже» в матче Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал онлайн-кинотеатр Okko.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Тессманн – 65'    

На 65-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.

В следующем туре «Лион» встретится с «Лиллем» (28 сентября), а «Анже» сыграет с «Брестом» (28 сентября).

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. Тройку лидеров замкнул «Монако» (61).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
