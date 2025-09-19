«Лион» дома с минимальным счётом выиграл у «Анже» в матче Лиги 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал онлайн-кинотеатр Okko.

На 65-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Лиона» Таннер Тессманн.

В следующем туре «Лион» встретится с «Лиллем» (28 сентября), а «Анже» сыграет с «Брестом» (28 сентября).

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. Тройку лидеров замкнул «Монако» (61).

