Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча Ла Лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме матча 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Захарян появился на поле на 66-й минуте вместо Пабло Марина. На 69-й минуте баскская команда пропустила третий мяч. Счёт встречи — 3:1 в пользу «Бетиса».

В прошлом туре «Реал Сосьедад» дома потерпел поражение от мадридского «Реала» —1:2. Захарян впервые с февраля сыграл в официальном матче, выйдя на замену на 66‑й минуте.

После четырёх туров «Реал Сосьедад» с двумя очками занимает 17‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков.