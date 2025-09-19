Скидки
Главная Футбол Новости

Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча Ла Лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Комментарии

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме матча 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Испания — Примера . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эрнандес – 7'     1:1 Мендес – 13'     2:1 Ремиро – 49'     3:1 Форнальс – 69'    

Захарян появился на поле на 66-й минуте вместо Пабло Марина. На 69-й минуте баскская команда пропустила третий мяч. Счёт встречи — 3:1 в пользу «Бетиса».

В прошлом туре «Реал Сосьедад» дома потерпел поражение от мадридского «Реала» —1:2. Захарян впервые с февраля сыграл в официальном матче, выйдя на замену на 66‑й минуте.

После четырёх туров «Реал Сосьедад» с двумя очками занимает 17‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков.

