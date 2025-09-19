Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча Ла Лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад»
Поделиться
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме матча 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».
Испания — Примера . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эрнандес – 7' 1:1 Мендес – 13' 2:1 Ремиро – 49' 3:1 Форнальс – 69'
Захарян появился на поле на 66-й минуте вместо Пабло Марина. На 69-й минуте баскская команда пропустила третий мяч. Счёт встречи — 3:1 в пользу «Бетиса».
В прошлом туре «Реал Сосьедад» дома потерпел поражение от мадридского «Реала» —1:2. Захарян впервые с февраля сыграл в официальном матче, выйдя на замену на 66‑й минуте.
После четырёх туров «Реал Сосьедад» с двумя очками занимает 17‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
00:28
-
00:26
-
00:24
-
00:10
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 19 сентября 2025
-
23:44
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:26
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
21:46
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:00