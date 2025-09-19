Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Комментарии

Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд назван лучшим футболистом первой игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. В матче 1-го тура общего этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» (2:1) Рашфорд оформил дубль, забив свои первые голы за сине-гранатовых.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

Также на награду лучшему игроку претендовали Франсиску Тринкан («Спортинг»), Маркус Тюрам («Интер») и Душан Влахович («Ювентус»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Материалы по теме
УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android