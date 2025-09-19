Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд назван лучшим футболистом первой игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА. В матче 1-го тура общего этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» (2:1) Рашфорд оформил дубль, забив свои первые голы за сине-гранатовых.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
Также на награду лучшему игроку претендовали Франсиску Тринкан («Спортинг»), Маркус Тюрам («Интер») и Душан Влахович («Ювентус»).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
