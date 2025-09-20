Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Рожков ответил на вопрос об интересе «Спартака» и «Динамо»

Защитник «Рубина» и молодёжной сборной России Илья Рожков ответил на вопрос об интересе со стороны московских «Динамо» и «Спартака».

— Было много разговоров об интересе со стороны «Динамо» и «Спартака», до тебя эти предложения доходили?
— Да, доходили. Был предметный интерес от «Динамо». Агента у меня тогда не было, им был папа. Но предложение от «Динамо» было. А об интересе «Спартака» что-то слышал, но что произошло дальше, не знаю.

— Ты для себя каким видишь свой следующий шаг в карьере? Сначала перейти в какую-то из московских команд, «Зенит» или «Краснодар», а потом уже – в Европу? Или сразу из «Рубина» за рубеж?
— Отвечу так: посмотрим, как будет, как сложится. Сейчас я игрок «Рубина». И я правда люблю этот клуб. Готов отдавать ради него все силы, — приводит слова Рожкова Legalbet.

Илья Рожков является воспитанником «Рубина», в сезоне-2025/2026 20-летний латераль принял участие в 12 встречах казанцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

