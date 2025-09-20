Норвежец Холанд назвал себя британцем, отвечая на вопрос о появлении у него акцента

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос подписчика в социальной сети о причинах постепенного появления у него британского акцента.

«Потому что я британец», — написал Холанд.

Футболист родился в британском Лидсе, но у него есть норвежское гражданство. Семья нападающего вернулась на историческую родину, когда ему было три года.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 151 матче во всех турнирах, в которых он отметился 130 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

