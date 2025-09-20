Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Норвежец Холанд назвал себя британцем, отвечая на вопрос о появлении у него акцента

Норвежец Холанд назвал себя британцем, отвечая на вопрос о появлении у него акцента
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос подписчика в социальной сети о причинах постепенного появления у него британского акцента.

«Потому что я британец», — написал Холанд.

Футболист родился в британском Лидсе, но у него есть норвежское гражданство. Семья нападающего вернулась на историческую родину, когда ему было три года.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 151 матче во всех турнирах, в которых он отметился 130 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
«Прекрасная ночь». Холанд — о победе «Ман Сити» в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android