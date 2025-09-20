Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в матче 5-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча в Севилье завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Бетиса» отличились Кучо Эрнандес (седьмая минута), Эз Абде (49) и Эктор Бельерин (69). У «Реал Сосьедад» гол в активе Брайса Мендеса (13).

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 66-й минуте и не отметился результативными действиями. Это его второй матч подряд после травмы.

«Реал Сосьедад» под руководством тренера Серхио Франсиско с двумя очками идёт на 17-м месте в таблице Ла Лиги. «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, набрал девять очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующей встрече 24 сентября баскская команда примет «Мальорку», «Бетис» 28 сентября сыграет дома с «Осасуной».