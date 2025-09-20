Скидки
Главная Футбол Новости

Бетис — Реал Сосьедад, результат матча 19 сентября 2025, счет 3:1, чемпионат Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в матче 5-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча в Севилье завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Испания — Примера . 5-й тур
19 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эрнандес – 7'     1:1 Мендес – 13'     2:1 Ремиро – 49'     3:1 Форнальс – 69'    

В составе «Бетиса» отличились Кучо Эрнандес (седьмая минута), Эз Абде (49) и Эктор Бельерин (69). У «Реал Сосьедад» гол в активе Брайса Мендеса (13).

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 66-й минуте и не отметился результативными действиями. Это его второй матч подряд после травмы.

«Реал Сосьедад» под руководством тренера Серхио Франсиско с двумя очками идёт на 17-м месте в таблице Ла Лиги. «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, набрал девять очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующей встрече 24 сентября баскская команда примет «Мальорку», «Бетис» 28 сентября сыграет дома с «Осасуной».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
