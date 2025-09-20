«Кристал Пэлас» оштрафован на € 10 тыс. за плакат фанатов с надписью «УЕФА — мафия»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Кристал Пэлас» на € 10 тыс. за баннер, который болельщики вывесили во время матча раунда плей-офф Лиги конференций с клубом «Фредрикстад». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, «орлы» получили наказание за «дискредитацию УЕФА и распространение сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».
Подчёркивается, что после этого решения УЕФА английский клуб может столкнуться с более строгими проверками того, какие предметы их болельщики проносят на стадион.
Минувшим летом «Кристал Пэлас» был переведён из Лиги Европы в Лигу конференций из-за нарушения правил о многоклубном владении. В Лиге Европы «орлов» заменил «Ноттингем Форест».
