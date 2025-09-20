Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» оштрафован на € 10 тыс. за плакат фанатов с надписью «УЕФА — мафия»

«Кристал Пэлас» оштрафован на € 10 тыс. за плакат фанатов с надписью «УЕФА — мафия»
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Кристал Пэлас» на € 10 тыс. за баннер, который болельщики вывесили во время матча раунда плей-офф Лиги конференций с клубом «Фредрикстад». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «орлы» получили наказание за «дискредитацию УЕФА и распространение сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».

Подчёркивается, что после этого решения УЕФА английский клуб может столкнуться с более строгими проверками того, какие предметы их болельщики проносят на стадион.

Минувшим летом «Кристал Пэлас» был переведён из Лиги Европы в Лигу конференций из-за нарушения правил о многоклубном владении. В Лиге Европы «орлов» заменил «Ноттингем Форест».

Материалы по теме
Хаби Алонсо высказался о встрече «Реала» с «Бенфикой» Моуринью в Лиге чемпионов

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android