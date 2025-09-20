Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Рашфорд — первый англичанин, забивший за «Барселону» в европейском турнире с 1989 года

Рашфорд — первый англичанин, забивший за «Барселону» в европейском турнире с 1989 года
Нападающий Маркус Рашфорд стал первым английским футболистом со времён Гари Линекера в 1989 году, который смог отличиться за «Барселону» в европейском турнире, сообщает The Athletic.

В матче 1-го тура общего этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» (2:1) Рашфорд оформил дубль, забив свои первые голы за сине-гранатовых.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

27-летний форвард оказался первым английским игроком, забившим за «Барселону» в Лиге чемпионов, и первым с 1989 года, отличившимся за каталонский клуб в европейском турнире. Последний раз из англичан за «Барселону» забивал Гари Линекер в Кубке обладателей кубков УЕФА 1989 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
