Рашфорд — первый англичанин, забивший за «Барселону» в европейском турнире с 1989 года

Нападающий Маркус Рашфорд стал первым английским футболистом со времён Гари Линекера в 1989 году, который смог отличиться за «Барселону» в европейском турнире, сообщает The Athletic.
В матче 1-го тура общего этапа ЛЧ с «Ньюкаслом» (2:1) Рашфорд оформил дубль, забив свои первые голы за сине-гранатовых.
27-летний форвард оказался первым английским игроком, забившим за «Барселону» в Лиге чемпионов, и первым с 1989 года, отличившимся за каталонский клуб в европейском турнире. Последний раз из англичан за «Барселону» забивал Гари Линекер в Кубке обладателей кубков УЕФА 1989 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
