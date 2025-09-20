Мак Аллистер: даже до ЧМ-2022 было понятно, что Месси — лучший, а Роналду — второй

Полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер считает, что нападающий «альбиселесте» и «Интер Майами» Лионель Месси превосходил форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в футбольном плане ещё до победы на чемпионате мира 2022 года.

– Как вы думаете, победа на чемпионате мира закрыла спор о Месси и Роналду?

– Я не думаю, что до этого был какой-либо предмет для спора. Но, возможно, я предвзят, ведь я аргентинец. Тем не менее очень уважаю Криштиану. Думаю, что он второй лучший футболист в мире. Он был великолепен. Не хочу, чтобы выглядело, будто я не уважаю Роналду, но для меня Месси — лучший. Такого, как он, никогда не будет, — приводит слова Мак Аллистера TNT Sports.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: