Экс-игрок «Милана» Рейндерс назвал главного фаворита Серии А

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс, ранее выступавший в составе «Милана», ответил на вопрос о фаворите нынешнего сезона итальянской Серии А.

«Сложно сказать, потому что сезон только начался. Однако то, что я видел до сих пор, — это «Наполи», который выиграл три матча из трёх и показывает отличные результаты. Но, конечно, я надеюсь, что победит «Милан». Посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Рейндерса Football Italia.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», набрав девять очков за три матча. «Милан» с шестью очками находится на шестой строчке.