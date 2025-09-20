Скидки
Защитник «Рубина» Илья Рожков назвал свою футбольную мечту

Защитник «Рубина» Илья Рожков назвал свою футбольную мечту
20-летний крайний защитник «Рубина» и молодёжной сборной России Илья Рожков рассказал о своей футбольной мечте.

«Футбольная мечта — играть в Европе, в топ-5 европейских лиг. Больше всего мне нравится английский чемпионат. Из команд в АПЛ сильно импонирует «Манчестер Сити», — приводит слова Рожкова Legalbet.

Илья Рожков является воспитанником казанского «Рубина», в сезоне-2025/2026 20-летний латераль принял участие в 12 встречах казанцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

«Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков — о зарплатах футболистов
