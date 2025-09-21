Церемония вручения «Золотого мяча» — 2025: дата и место, кто покажет трансляцию

Завтра, 22 сентября, состоится 69-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, организованная журналом France Football. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. В прямом эфире церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2025 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнётся в 21:00 мск.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

В самом голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирают 10 спортсменов и расставляют их в порядке убывания. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, второе — 12, третье — 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного. Игрок, который заработал наибольшее количество очков, получает «Золотой мяч».

