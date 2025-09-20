Скидки
Романо поделился информацией о продлении контракта Месси с «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами», который заканчивается в конце 2025 года. Переговоры 38-летнего футболиста с «фламинго» находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент сторонам осталось прояснить несколько моментов, после чего будет необходимо получить одобрение МЛС.

Подчёркивается, что соглашение может быть подписано в ближайшее время, поскольку в последние недели переговоры активизировались.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 62 голами и 30 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

