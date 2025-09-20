Скидки
Аршавин — о требованиях к стадионам: «Барселона» сейчас не смогла бы сыграть в РПЛ

Аршавин — о требованиях к стадионам: «Барселона» сейчас не смогла бы сыграть в РПЛ
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об ограничении по минимальной вместимости домашнего стадиона, существующем в Мир Российской Премьер-Лиге. По текущему регламенту оно составляет 10 тысяч человек.

«Получается, что «Барселона» не смогла бы сейчас сыграть в РПЛ. О чём это нам говорит? О том, что надо быть гибче и что в футболе нельзя всё делать строго по правилам. Если ты будешь руководствоваться только шаблоном, это может не сработать в конкретной ситуации. Нужно быть гибче и разумно принимать решения», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Из-за затянувшейся реконструкции своей базовой арены «Камп Ноу» испанская «Барселона» была вынуждена заявить в качестве домашнего стадион «Эстади Йохан Круифф», максимальная вместимость которого составляет 6000 человек.

